Citronela é uma arma caseira e natural contra os insetos

Santa Maria 20/03/2017 | 14h01 Atualizada em

O calor e a umidade, tão presentes nos últimos dias em Santa Maria, são um convite perfeito para visitas indesejadas como moscas e mosquitos. Os inseticidas em formato de pastilha ou spray ajudam, mas há uma aliada natural que é um auxílio e tanto para afastar os insetos: a famosa citronela.

– Existem outras plantas que ajudam a espantar as moscas e os mosquitos, mas a citronela é a mais conhecida e a de manejo mais fácil. Ela é muito eficaz, principalmente, contra os borrachudos, aqueles que costumam atacar no fim da tarde – explica Alfredo Schons, assistente técnico regional na área de fruticultura e olericultura da Emater em Santa Maria.



Para afastar os bichinhos de maneira mais imediata, explica Schons, basta amassar as as folhas e passar a seiva nos braços e nas pernas:



– A essência da citronela incomoda muito os insetos. Se você passar as folhas no corpo, de forma que a pele fique com o aroma da planta, não há mosquito que chegue perto – acrescenta o técnico da Emater.



Loções repelentes à base de citronela também costumam ser seguros para grávidas e bebês. Os incensos e as essências industrializadas da planta também ajudam na missão de manter insetos longe, inclusive no caso do mosquito transmissor de dengue, zika vírus, febre amarela e febre chikungunya, mas há uma receita caseira que também é eficaz (veja quadro).



– O cultivo da citronela é muito fácil. Basta ter a muda em um vaso ou canteiro em casa mesmo. Como uma planta tropical, ela não requer muitos cuidados. Basta dar água a ela como se dá para as outras plantas, que ela se desenvolve bem – acrescenta Schons.



Há mudas da planta à venda na cidade por um preço médio de R$ 15. Entre os poucos cuidados que a citronela exige está deixá-la em um local que receba bastante sol.



PARA FAZER EM CASA

Um spray a base de citronela e álcool pode ser usado no corpo e para odorizar ambientes. A mistura inibe a presença de insetos. Veja como fazer:

Ingredientes

200 gramas de folha de citronela

1 litro de álcool 70%



Modo de fazer

Pique as folhas de citronela, misture com álcool e bata no liquidificador

Guarde a mistura em um vidro escuro pelo período de 7 a 10 dias

Coe e use como spray

UMA AJUDA E TANTO

O agricultor Rogério Araújo Rodrigues, 38 anos, que trabalha há 7 anos com plantação hidropônica de alface, rúcula, tempero verde e agrião, encontrou na citronela uma alternativa a inseticidas para ajudar a manter os insetos longe da produção:



– Me falaram que é bom para espantar insetos, e resolvi plantar entre as estufas. Para evitar o uso de produtos químicos, a gente tenta alternativas. No inverno, vou plantar em toda a extensão das estufas. Desde que plantei as mudas de citronela, consegui diminuir bastante o uso de outras substâncias. -