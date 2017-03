Chuva dá trégua, mas famílias seguem atrás de consertos

Estragos do temporal 13/03/2017 | 19h15 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A cerca da casa de Fátima Basso foi derrubada. Dois pilares de sustentação da casa também foram arrancados Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Pela terceira vez, em três anos, a família da dona de casa Fátima Basso, 60 anos, passou por momentos de desespero por causa da chuva da madrugada de domingo.

A casa onde ela, o companheiro, dois filhos e quatro netos – todos crianças –, moram fica ao lado de uma sanga na Rua Silvio Romero, no Bairro Chácara das Flores. Com a chuvarada, que atingiu cerca de 700 casas no resto da cidade, a água invadiu o imóvel, arrancou dois pilares de sustentação, derrubou um muro e teve parte da estrutura danificada.

Segundo o Corpo de Bombeiros que foi até o local, há risco de desabar. Um ventilador e uma televisão estragaram e o assoalho teve tábuas arrancadas.

Posto de combustível realiza entrega de placas de veículos que caíram durante a chuvarada

Conforme Fátima, em 2014 e em 2015, quando a família precisou ser retirada de barco do local, não houve prejuízos estruturais como desta vez. Na tarde desta segunda-feira, ela contabilizava os prejuízos enquanto colocava ao sol, roupas e tapetes encharcados e lembrava do socorro prestado por vizinhos:

– Era umas 3h quando percebemos que água já estava aqui dentro. Nenhum telefone nos atendia e começamos a gritar. Vizinhos nos tiraram com uma corda quando a água já estava na cintura ali fora. Os cachorros conseguiram escapar nadando. Temos medo que com a próxima chuva leve tudo o que nos sobrou.

Corpo de Bombeiros visitou o local e disse que há risco de desabamento do terreno Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A dona de casa tentou contato com Defesa Civil e trocou mensagem no WhatsApp do próprio prefeito, mas até a tarde desta segunda-feira, ninguém havia aparecido.

As 40 vagas do ProUni ainda disponíveis nas faculdades de Santa Maria



Segundo a prefeitura de Santa Maria, casas às margens do Arroio Cadena, na Vila Bilibio e, nos bairros Urlândia e Passo das Tropas foram muito atingidas. Assistentes sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social trabalham na orientação das famílias, em relatórios e avaliações.

Reunião para ações emergenciais

O vice-prefeito Sergio Cechin, relatou que estão sendo atendidos os casos mais urgentes. Na próxima quinta-feira, às 9h, haverá uma reunião com o Núcleo de Análise e Prevenção de Áreas de Risco do Município que deve debater ações emergenciais com entidades técnicas como a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o Dnit o Daer, o Exército, o Condema e secretarias de município.

Sem repasse do SUS, Hospital Universitário contigencia verbas



– Vamos a té o Governo do Estado para conseguirmos maquinário. Este não é um trabalho que se faz em cinco minutos. Algumas áreas de alagamento passam por rede de esgoto, BRs. Nos encontramos hoje para resolver o era urgentíssimo e estamos com equipes na rua, desde a madrugada de domingo. Nosso atendimento é permanente – salientou Cechin.

Uma televisão e um ventilador estragaram com a água que entrou na casa Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

43 atendimentos a famílias atingidas

A Prefeitura também recebeu, no auditório do Centro Administrativo, famílias atingidas pela chuva. A equipe de plantão registrou 43 atendimentos, vindos das quatro regiões da cidade. A região Oeste registrou nove demandas, em locais como Parque Pinheiro Machado, Alto da Boa Vista e na Vila Noal. Na região Sul, foram 16 casos, sobretudo, nos bairros Urlândia, Lorenzi e Passo das Tropas.

Justiça Federal suspende a cobrança de despacho de bagagens



Na região Norte, foram cinco registros, entre eles duas pontes caídas, no Campestre do Menino Deus, próximo à Cantina Velho Amâncio. E, na região Leste, 13 pessoas procuraram a Prefeitura. O cadastro para o serviço continuará hoje, das 7h30min às 17h.