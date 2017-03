Cerca de dez famílias começam ocupação na Vila Maringá

Habitação 19/03/2017 | 19h07 Atualizada em

Morar de favor, não conseguir pagar aluguel, estar há muito tempo na fila de projetos de habitação da prefeitura. Estes são os motivos que cerca de cinco pessoas deram à reportagem do Diário para começar uma ocupação, na tarde desse sábado, na Vila Maringá, Bairro Diácono João Luiz Pozzobon, Região Centro-Leste de Santa Maria.

7 concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas



Por volta das 15h30min deste domingo, quando uma equipe do jornal esteve no local, cerca de 10 lotes eram demarcados, em um terreno que os ocupantes dizem ser da prefeitura. Bem ao lado de onde os famílias trabalhavam, outro terreno estava com o mato queimado, mas, até o momento que a reportagem saiu do local, não tinha demarcações de lotes. As pessoas que arrumavam os espaços para construir suas casas disseram ao Diário que aquele terreno é de propriedade privada e, por isso, não iriam demarcar lotes naquele espaço.

Entre eles estava a secretária Daniele Debus, 20 anos, que junto com o marido, o vendedor Cristiano Nunes, 25 anos, organizava o lote para construir uma casa. Ela diz que eles não tem residência e ficam alternando entre as casas do pais dela e dele para dormir.

– Nós temos poucas coisas. Além de umas madeiras e uma três ou quatro telhas de amianto. Isso vai ter que dar pra gente fazer a nossa casa – diz Daniele.

Em Foz do Iguaçu, empresa, cooperativa e prefeitura agem em parceria para recolher recicláveis



A secretária comenta que tentou se inscrever no programa Minha Casa, Minha Vida, mas o casal não preenchia os pré-requisitos. O pai de Daniele, o servente Abrelino Flores, 50 anos, é morador da Vila Maringá e avisou a filha quando outras pessoas começaram a demarcar os lotes.

Reintegração de posse

O superintendente de Habitação, Wagner Bitencourt, diz que é preciso ir até o local para averiguar se a área é da prefeitura e comenta que uma equipe do Executivo deve ir na manhã desta segunda-feira.

– Uma coisa é certa, a prefeitura não vai tolerar o crescimento desordenado da cidade. Se for do Executivo, vamos notificar e eles terão até 48 horas para sair – afirma Bitencourt.

Sobre a possível área particular, o superintendente comenta que se também estiver ocupada, ele vai informar o proprietário, mas que isso é o máximo que ele pode fazer, porque a prefeitura não tem "gerência sobre áreas privadas".