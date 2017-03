Cerca de 50 cidades passam por Santa Maria no 23º Rodeio Internacional do Conesul

Tradicionalismo 11/03/2017 | 10h18 Atualizada em

Antes das 8h de sexta-feira, rodas de mate debaixo das barracas, tendas comerciais e homens e mulheres, a maioria, pilchados , já anunciavam um fim de semana movimentado com a realização do 23º Rodeio Internacional do Conesul.



Um pouco depois, às 8h15min, em alto e bom som, o narrador convidava os visitantes para fazerem da Estância do Minuano, a extensão de seus lares, marcando a abertura oficial do evento. Representantes políticos, integrantes do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e público em geral acompanhavam nome a nome, cada entidade que dava tradicional volta na pista ao som da música Quando Sopra o Minuano.



Na edição deste ano, participantes de cerca de 50 cidades de quatro países chegaram a Santa Maria. Ao todo, 140 entidades, 205 equipes, incluindo 1025 laçadores e 40 ginetes estão na competição.

Embora o céu nublado, desde a última quarta-feira, e previsão de chuva para o fim de semana, não desanimaram a organização do rodeio:



– Mesmo que chova canivete, tudo vai sair. A gente cansa, trabalha, mas vê o retorno do pessoal, que sempre volta a Santa Maria. O 23º rodeio do Conesul prova o quanto gostamos disso e o quanto mantemos viva a nossa tradição – salienta o presidente da Estância do Minuano, Luiz Alberto Bortoluzzi.

A premiação do campeonato prevê R$ 50 mil reais no laço oficial, R$ 25 mil no laço certeiro, R$ 15 mil na gineteada, um carro zero km no potraço e 4 mil reais no crioulaço.



Quem quiser visitar o evento, o valor de acesso ao parque é R$ 10, com direito para assistir aos shows nativistas que acontecem no lonão principal. A arquibancada principal é R$ 10 e , à esquerda da pista, R$ 5. O estacionamento R$ 10.



Fiscalização de animais

A Inspetoria de Defesa Agropecuária (IDA) de Santa Maria atuou na recepção e fiscalização dos animais que participam do rodeio e na conferência documentos zoossanitários que atestam a saúde dos animais. São exigidos a Guia de Transporte Animal (GTA), exames de mormo e anemia para os equinos, e aftosa e brucelose, para bovinos. Até o meio dia de sexta, todos estavam aptos a participarem, segundo informado pela IDA.



Conforme a organização do rodeio, nos dias de competição, os animais terão o acompanhamento de médicos veterinários e de grupos de proteção animal vinculados à Estância do Minuano, e de médicos veterinários da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).





PROGRAME-SE

Sábado

A partir das 7h30min –4ª e 5ª rodadas de laço equipe, 3ª e 4ª rodadas de laço piá/menina, guri/guria e prenda, e prova de Rédeas

A partir das 14h – Laço Trio e Laço Duplas

19h30min – 2ª Classificatória da Gineteada

21h – Apresentação da invernada artística da Estância do Minuano

21h30min – Show Nativista com César Oliveira e Rogério Melo

23h30min – Baile com os Quatro Gaudérios

Domingo

A partir das 7h30min – 6ª rodada de laço equipe, 5ª Rodada de Laço Menina/Piá/Guria/Guri e Prenda (e desempate, se houver), desempate da fase classificatória: Equipes, Vaqueano e Veterano (se houver)e laço Duplas

9h30min – Vaca Parada

14hmin – Finais das Forças. Serão duas rodadas para cada (4ª força, 3ª força, 2ª força e 1ª força)

Fim de tarde – Final da Gineteada

21h30min – Show com o grupo Jeito Gaúcho