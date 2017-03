Centro de Eventos de Restinga Seca recebe melhorias

Região 07/03/2017 | 20h17 Atualizada em

O Centro Municipal de Eventos de Restinga Seca teve sua estrutura renovada. O espaço recebeu novas ruas asfaltadas, em um investimento da prefeitura para facilitar o acesso pelos moradores e propiciar maior comodidade aos eventos realizados no local.

Ampliação das vias com asfalto no interior do centro de eventos busca dar maior comodidade aos visitantes Foto: Sul Cava Construções / Divulgação

A obra custou R$ 437,2 mil e foi executada pela construtora Sul Cava, de Santa Maria. Além de renovar o antigo asfalto, a pavimentação abrangeu novas vias no interior do centro de eventos.

Localizado na zona central da cidade, o local conta com pista de rodeio, campo de futebol e áreas para experimento de cultivares como arroz, soja e milho. No seu interior funciona, também, a unidade do Corpo de Bombeiros que atende a toda a região de Restinga Seca. Uma piscina térmica está em construção no local.

As ruas asfaltadas beneficiam a população, que diariamente usa o centro de eventos para caminhadas ao ar livre, andar de bicicleta e patinar. Este ano, está previsto no centro de eventos a realização do Festival de Dança Folclórica Alemã do grupo Jugendfreund. O evento ocorrerá em 25 de março, durante as comemorações da Semana do Município de Restinga Seca.

Também sediará a ExpoRestinga, a mostra da indústria, do comércio e das artes do município.Em 2013, o Centro Municipal de Eventos foi palco da Abertura Oficial da Colheita do Arroz no Estado, promovido pelo Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga). O município é um dos principais produtores do grão no Rio Grande do Sul.



*Com informações da prefeitura de Restinga Seca