Cavalo está caído no Residencial Zilda Arns, em Santa Maria

Maus-tratos 10/03/2017 | 20h49 Atualizada em

O Batalhão Ambiental da Brigada Militar registrou, na tarde desta sexta-feira, ocorrência de maus-tratos a animais, por causa de um cavalo caído na Rua 8, no Residencial Zilda Arns, no bairro Diácono João Luiz Pozzobon, em Santa Maria.

De acordo com um morador da rua onde está o cavalo, que não quer ser identificado, o animal está no local desde a tarde de quinta-feira, pelo menos. A proprietária do animal foi identificada, durante o registro de ocorrência. Ela teria dito aos policiais que o animal havia sido furtado há alguns meses, mas não teria registrado ocorrência do furto. O caso deve ser encaminhado para investigação.

Caro leitor, você pode enviar o problema do seu bairro para nós



Enquanto isso, os moradores relataram que até a noite desta sexta-feira, o animal ainda não tinha sido removido pela Guarda Municipal.

– Um senhor que mora ali perto ficou de dar comida e água, até que o veterinário da prefeitura vá ali ver o cavalo e ele seja retirado do local. Eles ficaram de voltar amanhã (no sábado) – disse um morador da região.

Sandro Nunes, chefe da Guarda Municipal de Santa Maria, disse que a Guarda não tem a responsabilidade de fazer a remoção do animal, embora faça, quando tem condições. Ele disse que a viatura utilizada para fazer remoções está em manutenção. Mesmo assim, ele afirmou que após o contato com o Diário, enviou uma viatura no local para verificar a situação.