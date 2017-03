Casamento tradicionalista em Santa Maria teve até padre pilchado

Celebração 12/03/2017 | 20h55 Atualizada em

Se é verdade que chuva em dia de casamento é sinal de sorte, não faltará felicidade para os três casais que se uniram na manhã deste domingo, em uma cerimônia tradicionalista no Piquete São José, no bairro de mesmo nome, em Santa Maria. Eliane Kaiser Konig, 31 anos, e André Pereira da Silva, 33, Luciano Rios Silveira, 39, e Lisiane de Oliveira Pissolato, 37, e Alexandra Silva, 31, e Márcio de Lima, 32, celebraram o amor em uma festa que teve direito a missa crioula, churrasco e, claro, baile.



O casamento foi planejado ao longo dos últimos três meses. Os casais contaram com o apoio e as ideias do patrão do piquete, José Ferrari, que elaborou a cerimônia e foi um grande entusiasta de que a comemoração acontecesse no espaço tradicionalista.

– A nossa missão é trazer algo de bom para a comunidade e praticar a tradição e os bons costumes. Já fizemos batizados aqui, mas ainda não tínhamos feito um casamento. É muito difícil as pessoas quererem se unir. Estou felicíssimo que conseguimos planejar essa cerimônia, seguindo as normas do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e já temos planos de realizar outros casamentos aqui. Nem dormimos com tanta chuva, mas deu tudo certo – disse o patrão, ressaltando, ainda, a importância da ajuda da equipe de 40 pessoas que se envolveu na organização do evento.



A cerimônia estava marcada para as 10h, mas começou com um pequeno atraso, às 10h30min. As três grandes protagonistas do casamento chegaram às 10h40min, em uma charrete toda enfeitada. Elas entraram uma a uma no salão, tendo o Hino Rio-Grandense como trilha sonora. A celebração ficou por conta do padre Rubem Dotto, que usou lenço e chapéu.

Às 10h59min, faltou energia elétrica no piquete, mas a ausência de luz não apagou a alegria do evento, que foi acompanhado de perto por 220 convidados.

– A falta de luz nos deixou preocupados, mas foi tudo muito especial, foi muito lindo – disse Alexandra, mulher de Márcio, logo depois da cerimônia. Foi dele a iniciativa do casamento tradicionalista, que incentivou os amigos Luciano e André a também entrarem para o time dos casados.

– Eu nem acreditei quando ele disse que queria casar. Estamos há 20 anos juntos, e eu sempre quis uma cerimônia, mas sempre acabávamos protelando – contou Lisiane, logo depois de se casar com Luciano, que justificou a demora, entre risos, dizendo que estava esperando pelo momento certo.

A celebração acabou às 11h42min, e, como manda a tradição, os noivos deixaram o altar com chuva de arroz.