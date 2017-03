Casal é ameaçado com faca durante assalto no Parque Itaimbé

Criminalidade 12/03/2017 | 18h51 Atualizada em

Três pedestres foram assaltados e uma residência foi alvo de furto neste final de semana em Santa Maria. Os três casos aconteceram na Região Central da cidade.

De acordo com os boletins de ocorrências, o primeiro roubo aconteceu na noite de sexta-feira, no Parque Itaimbé. Dois suspeitos abordaram um casal, que estava no local, por volta das 20h30min. Um dos ladrões colocou uma faca na barriga de uma das vítimas e ordenou que entregasse tudo o que tivesse. Foram levados celulares e cerca de R$ 200 em dinheiro. Os suspeitos ainda não foram localizados.

Por volta das 23h30min de sexta, uma jovem de 22 anos foi abordada por dois suspeitos, no bairro Nossa Senhora do Rosário. Eles se aproximaram da vítima e roubaram um celular e uma mochila, com pertences pessoais. Segundo relato da vítima aos policiais, um dos suspeitos estava com a mão no bolso, ameaçando atirar. Contudo, não foi avistado nenhum tipo de arma. A polícia vai investigar o caso.

No início da tarde de sábado, uma residência foi alvo de furto no centro de Santa Maria. Conforme o boletim de ocorrência, uma grade foi arrancada da janela da casa, por onde os criminosos entraram. Aparelhos eletrônicos, cerca de R$ 200 em dinheiro e objetos pessoais da vítima foram levados. A polícia vai investigar o caso.