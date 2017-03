Casa de Saúde amplia atendimentos em cinco novas especialidades

Sistema Único de Saúde 08/03/2017 | 09h21 Atualizada em

Começaram, nessa terça-feira, os atendimentos no novo ambulatório da Casa de Saúde. A abertura do espaço e a presença de alunos do curso de Medicina do Centro Universitário Franciscano (Unifra) permitirão que pacientes que aguardam consulta nas áreas de angiologia, urologia, nefrologia, cardiologia e pneumologia sejam atendidos. É o caso da dona Nedi Perufo, 86 anos, que há mais de um ano esperava para ser avaliada por um pneumologista.

Acompanhada da filha Antonieta Perufo, 62, dona Nedi foi a primeira paciente na área de pneumologia a ser atendida no novo ambulatório.Ela procurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Bela União, no ano passado, por causa de um chiado no peito que a incomodava. O médico indicou o especialista, porém, o agendamento nunca ocorreu.

– Dava para adoecer e sarar de novo – brinca a aposentada, referindo-se à demora em conseguir uma consulta pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

Nos consultórios, os pacientes são atendidos por alunos do 5º semestre de Medicina da Unifra, sob a orientação de professores que atuam em cada uma das especialidades. Além de verificar e prescrever medicações, a equipe solicita exames quando necessário.

Em outra sala do ambulatório, Pâmela dos Santos Lima, 28 anos, e Tiago Avinio da Silva, 32, acompanhavam a primeira consulta da pequena Isadora Lima da Silva, de 6 dias, filha do casal.

– Tivemos alta na sexta-feira e agendaram para voltarmos hoje (ontem) para fazer os exames na Isadora – conta a mãe.

Outro grupo de alunos, desta vez assistidos por uma professora da área de pediatria, mediu e pesou a bebê. A coordenadora da Medicina da Unifra, Léris Bonfanti Haeffner, explica que os pacientes são encaminhados pela Secretaria de Saúde do município e pela 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. Ou seja, o serviço não será de porta aberta. Porém, será sem custo ao paciente, pelo SUS. Em média, devem ser atendidos seis pacientes de cada especialidade por manhã. No total, a projeção da coordenadora é que sejam feitos 320 atendimentos por mês.

Novo prédio

Para o início das atividades nessas cinco novas áreas, uma ala de internação do hospital foi reformada. Com isso, a instituição passa a ofertar consultas em 15 especialidades em dois espaços físicos: o antigo, destinado a especialidades voltadas para a parte cirúrgica, e o novo, voltado à área clínica. Mas, mesmo a ala revitalizada deve ser provisória. Isso porque a ideia é reunir todos os serviços ambulatoriais em um único prédio, que deve ser erguido no complexo hospitalar até o segundo semestre do ano que vem.



A Casa de Saúde pertence ao município, que terceiriza a gestão à Associação Franciscana de Assistência à Saúde (Sefas).