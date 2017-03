Carroceiros de Santa Maria já tiveram até carteira especial para dirigir carroças

No começo dos anos 2000 31/03/2017 | 08h30 Atualizada em

Com a decisão da prefeitura de realizar o cadastramento dos carroceiros de Santa Maria, uma parte da história da cidade foi descoberta. Não se sabe precisar a data exata, mas acredita-se que, em meados dos anos 2000, Santa Maria teve um cadastro que registrou 500 carroceiros. As carroças receberam placas e adesivos refletivos e, os condutores, documentos de identificação.

Quem contou esse episódio da história santa-mariense ao Diário foi o fiscal municipal Silvio Souza, que era coordenador do Departamento Municipal de Trânsito na época. Segundo ele, a iniciativa foi implantada nos meses finais do mandato do ex-prefeito Osvaldo Nascimento e, com a troca de governo, no início de 2001, não teve seguimento.

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

De acordo com Souza, o cadastramento veio depois da mudança do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ocorrida em 1998. À época, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) determinou um prefixo para cada município e as prefeituras deram o início ao cadastramento. A Santa Maria coube as letras CTR, seguidas de uma numeração sequencial. A prefeitura confeccionou as placas que eram instaladas e lacradas pelos agentes municipais de trânsito. Os documentos tinham dados pessoais do dono da carroça, do cavalo e do veículo. Conforme Souza, depois de uma resistência inicial, a iniciativa teve boa receptividade.

Carroceiros: vidas invisíveis ditadas a trote de cavalos



Os carroceiros eram reunidos em salões ou CTGs nas regiões onde moravam e recebiam noções de trânsito e sobre cuidados com os animais. As ações eram desenvolvidas em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e com protetores dos animais.

– Conseguimos cadastrar 500 carroceiros à época. Tínhamos um banco de dados bem simples, mas de muita valia. Se não tivesse sido interrompido, hoje teríamos um cadastro bem mais aperfeiçoado. A aceitação foi muito boa. Eles se sentiam incluídos no sistema – relata Souza.

Contato de carroceiros com resíduos é questão de saúde pública



Com o passar dos anos, o cadastro, que estava em um dos computadores da gerência, acabou se perdendo e, com ele, todo o trabalho que havia sido desenvolvido com os carroceiros na cidade.