Carro sai da pista e deixa duas pessoas feridas em Santa Maria

BR-287 31/03/2017 | 10h06 Atualizada em

Um acidente deixou duas pessoas feridas, no início da manhã desta sexta-feira, em Santa Maria. O motorista e o caroneiro de um Gol teriam saído da BR-287, no km 252, por volta das 6h30min.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo com placas de Cachoeira do Sul estava no sentido São Pedro do Sul-Santa Maria, quando o motorista perdeu o controle e o carro capotou.

O motorista Evelino de Oliveira Bairros, 45 anos, e o caroneiro (nome e idade não informados), foram encaminhados para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.