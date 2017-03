Carro roubado em Santa Maria é abandonado em São Sepé

Investigação 15/03/2017 | 19h00 Atualizada em

A Brigada Militar de São Sepé encontrou um veículo modelo Fiesta, com placas de Santa Maria, abandonado em uma estrada, próximo da entrada da Vila Block, no interior do município. O carro foi encontrado por volta das 13h de terça-feira.

O veículo, segundo o delegado Laurence Teixeira, da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) de Santa Maria, foi roubado após a um assalto em um posto de combustíveis na BR-287, trecho conhecido como Faixa Nova de Camobi, em Santa Maria.

O crime

O assalto aconteceu na madrugada de terça, no posto Santa Lúcia. Por volta das 3h, uma dupla armada, usando máscaras, entrou no posto, fazendo uma pessoa de refém. Na ocasião foi roubado cigarros, documentos, produtos da loja de conveniência, celulares e o carro. Outras duas pessoas teriam ficado esperando a dupla, fora do posto. A Polícia Civil investiga o caso.