Caro leitor, você pode enviar o problema do seu bairro para nós 

O site do Diário está criando um espaço para estar cada vez mais próximo de você, leitor. A partir de segunda-feira, a sessão Tem Conserto?, que já é publicada na plataforma impressa, ganha um espaço no site para receber os pedidos de conserto de problemas cotidianos dos bairros, como buracos de rua, iluminação deficiente, esgoto a céu aberto etc.

Para participar, os moradores podem enviar fotos e vídeos do problema, junto a um relato da situação, informando o nome completo do morador, o local do problema e quais as medidas já foram tomadas para tentar solucionar a situação. A descrição das informações pode ser feita por meio de mensagem no WhatsApp, enviadas para o número (55) 99973-0878 ou pelo e-mail leitor@diariosm.com.br

COMO PARTICIPAR DO "TEM CONSERTO?"

– Envie seu relato pelo WhatsApp, para o número (55) 99973-0878, ou pelo e-mail leitor@diariosm.com.br

– Não esqueça de informar seu nome completo e o local do problema

– Fotos e vídeos podem ser encaminhados para o mesmo número

– Você também pode informar sobre as medidas tomadas por você para solucionar a situação