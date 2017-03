Campanha da Fraternidade 2017 é lançada em Santa Maria

Religiosidade 01/03/2017 | 19h35 Atualizada em

O meio ambiente mais uma vez ganha atenção ao ser abordado na Campanha da Fraternidade. Neste ano, o tema "Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida" relaciona a natureza brasileira e aspectos da vida humana. O lema é "Cultivar e guardar a criação" reitera a proposta de 2017.



Segundo o arcebispo Dom Hélio Adelar Rubert, durante uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira, os fiéis devem receber o tema como uma resposta de fé e cidadania:

Missa celebrada na tarde desta quarta-feira, no lançamento da Campanha da Fraternidade 2017 Foto: Fernanda Ramos / NewCo DSM

– Campanhas escolares, cuidar do lixo, da limpeza da nossa casa, jardins e hortas já é um grande passo.

Ao fim do encontro, Dom Hélio rezou um Pai Nosso e abençoou, principalmente os Pampas e a Mata Atlântica, biomas presentes no Estado.

O padre Enio Rigo ainda acrescentou que temas como os da campanha de 2017 têm grande alcance e não devem ser tratados isolados:

– A casa é comum a todos os cristãos e a atenção com nosso planeta é única.

A abertura da campanha em Santa Maria, ocorreu às 18h desta quarta-feira com em missa na Catedral Metropolitana de Santa Maria, na Avenida Rio Branco. Contudo, durante o ano todo são desenvolvidas diversas atividades pastorais. A comunidade é informada com cartazes, desenhos, músicas e encontros para refletir as abordagens.

A Campanha da Fraternidade, criada na década de 1960, é realizada anualmente pela Igreja Católica, mas, é comum que seja realizada de forma ecumênica, ou seja, que envolva outras igrejas cristãs. A primeira ecumênica foi em 2000. Este é o quinto ano neste formato.



Segundo o site da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Papa Francisco enviou uma mensagem de conscientização ao país em que chamou a atenção para "os sinais de agressão à criação e degradação da natureza". Ele também elogiou as riquezas naturais do país ao mencionar que "o criador foi pródigo com o Brasil. Concedeu-lhe uma diversidade de biomas que lhe confere extraordinária beleza."