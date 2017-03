Caminhão carregado de soja tomba na BR-158

Trânsito 06/03/2017 | 18h46 Atualizada em

Um caminhão carregado de soja tombou na BR-158, na tarde desta segunda-feira, em Santa Maria. O motorista não se machucou.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 14h, próximo ao Corujão. O caminhão, que saiu carregado de soja de Júlio de Castilhos, vinha em direção a Santa Maria. Os freios do veículo pararam de funcionar e o motorista conseguiu tirar o caminhão da pista sem colidir com outro veículo.

Ele conduziu o caminhão para um terreno próximo da pista e, ao passar pela vala entre o espaço e a rodovia, o caminhão tombou. A soja do caminhão virou no local, mas não chegou a se espalhar no asfalto.

O trânsito não chegou a ser interrompido e o motorista do caminhão não se machucou. A cena atraiu atenção de quem passava por perto, que parou para assistir à retirada do veículo.