Caminhada vai abordar a Síndrome de Down

Dando início à Semana de Conscientização sobre Síndrome de Down, a Associação Bem Viver realiza hoje a primeira CaminhaDown de Santa Maria. O evento acontece a partir das 14h, com saída da Praça Saldanha Marinho.

A caminhada, que conta com o apoio do Grupo A Trissomia do Amor 21, tem por objetivo lutar pelos direitos das pessoas com necessidades especiais. Outra bandeira da iniciativa é buscar uma sede para que possam ser desenvolvidas atividades voltadas a esse público.

Além de chamar a atenção para as questões que envolvem as pessoas com Síndrome de Down e seus familiares, o evento contará também com diversas atrações artísticas.