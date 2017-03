Caminhada  para reivindicar direitos aos portadores da Síndrome de Down

Síndrome de Down 22/03/2017 | 08h37 Atualizada em

Para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, a Associação Bem Viver promoveu, na tarde de terça-feira, a 1ª CaminhaDown.



Com saída da Praça Saldanha Marinho, o grupo de cerca de 50 pessoas percorreu o Calçadão com faixas e cartazes com frases de conscientização e reivindicação dos direitos dos portadores da síndrome. Entre elas, ¿Poder Público, olhe nossa Associação¿ e ¿Dignidade¿.

A artesã Liz Portalet, 50 anos mãe de Enzo Portalet, 15, faz um apelo para que a inclusão dos portadores da síndrome não fique apenas no eixo família-escola:– A inclusão deve ser na prática. A principal não é que fica na teoria. É a inclusão afetiva, de lazer, escolar, de toda a sociedade, pois eles têm muito a oferecer.

Segundo Marcia Machado, presidente da Bem Viver, entidade sem fins lucrativos que busca atender aos pais, amigos e familiares das crianças e jovens portadores da Síndrome de Down, o objetivo é chamar a atenção do poder público e lutar pela conquista de um espaço próprio:

– Queremos que as pessoas se conscientizem com a causa e nos apoiem. A associação tem 17 anos e não temos uma sede – lamenta Marcia.