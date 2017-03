Calouros e veteranos doam sangue na volta às aulas em Santa Maria

Do bem 06/03/2017 | 19h43 Atualizada em

Bixos e veteranos do curso de Agronomia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) encheram os espaços do Hemocentro de Santa Maria, na tarde desta segunda-feira.

Bixos da Agronomia da UFSM foram doar sangue na tarde desta segunda-feira, em Santa Maria Foto: Rodrigo Souza / Divulgação

Com as caras pintadas – característica de quem é novato na universidade – os calouros foram incentivados a doarem sangue. Os veteranos – que no ano passado também participaram do trote solidário – também aproveitaram para doar.

O curso de Agronomia tem uma parceria de fora. Um grupo de amigos, que fazem trabalho voluntário, criou a Confraria Semeando o Bem, que busca propor iniciativas de solidariedade em Santa Maria. Entre os participantes do grupo, estão dois acadêmicos de agronomia: Lucas Menezes Jorge, 22 anos, e Daniela Salvadé, 21. Foi por meio deles que a equipe fez a parceria com o curso.

De acordo com Lucas, a confraria doa as camisetas de bixos e veteranos no início do semestre. A contrapartida dos universitários é fazer a campanha para que o máximo de estudantes doem sangue:

– Os meus bixos participaram dessa proposta, de doar sangue. E para que isso continuasse sempre, nós levamos a ideia até o pessoal da confraria. Este é o segundo ano dessa parceria – explica Lucas.

O trote solidário é uma prática que se popularizou nas instituições de ensino superior em Santa Maria. Bixos e veteranos se reúnem para doar sangue, arrecadar alimentos ou livros e também rações. As doações são encaminhadas para instituições beneficentes.