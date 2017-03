Calouros da Medicina da Unifra e da UFSM se unem para doar sangue 

Trote solidário 24/03/2017 | 15h30 Atualizada em

Cerca de 60 calouros dos cursos de Medicina do Centro Universitário Franciscano (Unifra) e da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), se reuniram em uma ação conjunta na manhã desta sexta-feira, no Hemocentro de Santa Maria e no Serviço de Hemoterapia do Hospital de Caridade. O objetivo: colocar em prática o Trote Solidário da doação de sangue.

A iniciativa do Núcleo Acadêmico do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul acontece das 14h às 16h nos respectivos locais. No sábado, os alunos vão arrecadar alimentos não perecíveis das 9h até as 18h em três supermercados: Nacional (Av. Medianeira, 1.321), BIG (Av. Fernando Ferrari, 1.483) e Carrefour (Av. Rio Branco, 732). As doações serão designadas ao Banco de Alimentos em Santa Maria.

O estudante e vice-presidente do núcleo acadêmico, William Sterz, diz que o trote solidário é um ritual de passagem para os novos alunos:

_ Quem quer fazer Medicina busca ajudar o próximo, e o trote quer justamente essa solidariedade. Os estudantes se sentem lisonjeados em participar de uma ação que vai ajudar em média quatro pessoas a cada bolsa de sangue doada _ declara Sterz.

O estudante faz um balanço de todas as edições e dispara:

– Em toda a história do trote, foram mais de 2 mil bolsas coletadas e mais de 10 mil pessoas beneficiadas. Cada edição arrecada quase 35 toneladas de alimentos. Desde 2008, foram, ao todo, 124 toneladas no total.



O TROTE SOLIDÁRIO

O Trote Solidário acontece há nove anos e é uma parceria do Núcleo Acadêmico do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul com os veteranos da Medicina. É uma prática que se popularizou e se tornou uma iniciativa de recepção aos que ingressam no Ensino Superior. Em 2013 e 2014, a ação ganhou prêmio TOP Ser Humano RS, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos