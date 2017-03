Caixa abre mais cedo hoje e amanhã

Atendimento 13/03/2017 | 07h01 Atualizada em

Hoje e amanhã, as agências da Caixa Econômica Federal abrirão duas horas antes, ou seja, às 9h, para fazer o atendimento sobre contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ao todo, 4,8 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro têm direto a sacar o saldo.



Casamento tradicionalista em Santa Maria teve até padre pilchado



Segundo a Caixa, no primeiro dia de saques das contas inativas do FGTS, na última sexta-feira, 1,4 milhão de trabalhadores sacou R$ 1,8 bilhão, seja em agências, caixas eletrônicos ou lotéricas. Outros R$ 2 bilhões foram depositados automaticamente nas contas de quem é cliente do banco.



Domingo foi de faxina para famílias atingidas por inundações



No sábado, a Caixa abriu 1.841 agências em todo o Brasil, das 9h às 15h, para atender somente questões relacionadas às contas inativas do FGTS. Pode sacar a quantia parada em contas inativas quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Desde sexta-feira, têm acesso aos recursos somente aqueles que nasceram em janeiro e fevereiro.





Casal é ameaçado com faca durante assalto no Parque Itaimbé



De acordo com o calendário divulgado pelo governo, será liberado o dinheiro dos nascidos em março, abril e maio a partir de 10 de abril. Em 12 de maio, é a vez de quem nasceu em junho, julho e agosto. Os aniversariantes de setembro, outubro e novembro poderão sacar os valores a que têm direito a partir de 16 de junho. Por fim, a partir de julho será liberado o dinheiro dos nascidos em dezembro.No total, há 49,6 milhões de contas inativas aptas a ter os valores liberados. No total, representam R$ 30 bilhões.