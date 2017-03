Buracos de rua são maioria dos problemas relatados por santa-marienses

Infraestrutura 24/03/2017 | 17h20 Atualizada em

Desde o dia 2 de março, o Diário recebeu 30 reclamações para a seção Tem Conserto?. Dessas, nove eram queixas de buracos de rua. Moradores de diferentes bairros da cidade relataram que os problemas continuaram por semanas e até mesmo meses, e a maioria dos casos, segundo os relatos, já foi protocolada na prefeitura.

O serviço do "Tem Conserto?" foi criado para receber relatos de moradores de Santa Maria a respeito de problemas na infraestrutura e na mobilidade da cidade. Além dos buracos nas ruas, outras situações encaminhadas pelos moradores foram as más condições ou inexistência de asfalto, grande quantidade de mato em terrenos abandonados, lixo descartado em locais inadequados e problemas no sistema de esgoto.

O que diz a prefeitura

Buraco na Rua Timbaúvas, no bairro Pinheiro Machado, não tem previsão de conserto Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Em relação ao buraco da Rua Timbaúvas, esquina com a Rua Salso, no bairro Pinheiro Machado, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos informou já ter conhecimento do problema relatado. Entretanto, não há previsão de conserto, pois a prefeitura está tratando com a Corsan sobre a erosão existente na Rua Vasco da Cunha, junto ao Residencial Lopes.

Passeio público na Rua Dr. Bozano deve receber atenção da prefeitura nos próximos dias Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Segundo a secretaria, o passeio público danificado, na Rua Dr. Bozano, nas proximidades da Praça dos Bombeiros, deve receber uma atenção da prefeitura e do Corpo de Bombeiros, para atender essa demanda. Para outras demandas semelhantes, a Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana informa que a recuperação e manutenção de calçadas é de responsabilidade dos proprietários dos imóveis.

Matagal em terreno da Rua Silva Jardim é de responsabilidade do proprietário Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O matagal existente em um terreno da Rua Silva Jardim é de propriedade particular. Segundo a prefeitura, o proprietário do terreno foi notificado em 26 de setembro de 2016, para providenciar a limpeza no prazo de 30 dias, conforme notificação número 21218. De acordo com o órgão, como o proprietário não efetuou a limpeza no prazo determinado, foi aplicada multa no valor de R$ 598,54, em 12 de dezembro de 2016. O prazo de recurso já expirou e a cobrança será encaminhada ao Setor de Dívida Ativa da Secretaria de Finanças.

Reparos no terreno já foram solicitados à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Quanto ao terreno abandonado, localizado atrás da Escola Estadual João Link, é necessário saber se o terreno é particular ou do município. Conforme a prefeitura, já foi solicitado à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos que inclua esta demanda no cronograma da pasta para que seja realizada vistoria técnica no local.



Equipe de patrolamento já solucionou o problema da Rua Rio Grande do Norte Foto: Arquivo Pessoal

O problema da Rua Rio Grande do Norte, esquina com a Fernando de Noronha já foi solucionado. Segundo a prefeitura, no dia 16 de março, a equipe de Patrolamento Urbano da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos atou na recuperação da via, que tinha muitos buracos. A rua recebeu limpeza, devido à grande quantidade de lixo acumulado nas margens, patrolamento e compactação.

Vistoria será realizada na parada de ônibus da Avenida Paulo Lauda Foto: Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

A parada de ônibus sem abrigo, localizada na Avenida Paulo Lauda, no bairro Tancredo Neves, receberá vistoria nos próximos dias, para verificar a possibilidade de conserto do abrigo de ônibus.



Além disso, duas reclamações (alagamento na Rua das Videiras e buraco na Rua Santos) não puderam ser respondidas, pois, segundo a prefeitura, é preciso que o morador informe o número do protocolo registrado. Isso ocorre porque o sistema da prefeitura só consegue localizar demandas a partir do número do protocolo.

Como solicitar reparos à prefeitura

Passeio público: o morador pode entrar em contato com o setor de Fiscalização da prefeitura, pelo telefone (55) 3921-7044.



Terrenos abandonados: entrar em contato com a Coordenadoria de Fiscalização de Terrenos e Edificações, pelo telefone (55) 3921-7044, das 7h30min às 13h.



Paradas de ônibus: a competência é da Secretaria de Mobilidade Urbana e o contato pode ser feito pelo telefone (55) 3921-7271.

