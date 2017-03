Brigas terminam com feridos em Cruz Alta

Violência 06/03/2017 | 16h42 Atualizada em

Duas tentativas de homicídio foram registradas em Cruz Alta, no último final de semana. Em um dos casos, um jovem foi encontrado ferido, na rua. O segundo foi consequência de uma briga. As vítimas estão hospitalizadas.

A primeira tentativa aconteceu no sábado, no Centro. Por volta das 23h, um jovem de 20 anos foi encontrado caído. Ele tinha ferimento de tiro no pescoço e uma facada no peito. Ele foi socorrido por populares e levado até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e depois transferido ao Hospital São Vicente, onde permanece internado. O delegado Josuel dos Reis Muniz, da 1ª Delegacia de Polícia de Cruz Alta, espera a melhora da vítima para ouvi-la. O motivo do crime é desconhecido.

O segundo foi registrado por volta das 4h30min de domingo. Um adolescente, de 17 anos, e um jovem, de 19, envolveram-se em uma briga, na Rua Marechal Floriano Peixoto, perto de um bar. O adolescente teria disparado quatro vezes contra o jovem. A polícia ainda não confirmou quantos tiros teriam acertado a vítima, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Vicente, onde permanece hospitalizada.

O adolescente que teria efetuado os disparos foi apreendido pela Brigada Militar logo depois, no bairro Ferroviário. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante e depois apresentado ao Ministério Público, que determinou que ele fosse internado no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Santo Ângelo.