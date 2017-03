Bovinos morrem depois que caminhão onde estavam capotou

BR-287, Jaguari 28/03/2017 | 09h24 Atualizada em

Um caminhão capotou na tarde de segunda-feira, em Jaguari. Ele carregava 35 bovinos quando saiu da pista, por volta das 17h30min, no km 353 da BR-287.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista, de 47 anos, perdeu o controle do veículo devido a problemas nos freios. O caminhão, com placas de Pelotas, trafegava no sentido Santiago-São Vicente do Sul. Doze animais morreram com o acidente. O motorista foi encaminhado para o Hospital de Caridade de Jaguari, com lesões leves.

Nesta manhã, o trânsito no km 353 vai ficar em meia-pista para a retirada do veículo. Ele deve ser normalizado por volta do meio-dia. Policiais rodoviários vão estar no local para orientar os motoristas.