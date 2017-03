BM deflagra operação Volta às Aulas em Santa Maria

Segurança 15/03/2017 | 17h52 Atualizada em

O 1º Regimento de Polícia Montada (1º RPMon) da Brigada Militar (BM) deflagrou, nesta semana, a Operação Volta às Aulas em Santa Maria. Guarnições farão a segurança nos horários de entrada e saída de instituições de ensino estaduais e particulares durante todo o ano.

De acordo com o comandante do 1º RPMon, tenente-coronel Erivelto Hernandes Rodrigues, a operação é ¿uma prática sistemática dentro da instituição¿, ou seja, algo que é visto como natural como parte dos objetivos da BM em Santa Maria, que é coibir crimes a partir do policiamento ostensivo (nas ruas).

– Com a volta às aulas, é importante que nós demos uma atenção mais específica voltada para alunos e professores. Por meio do setor de inteligência, identificamos aqueles campos de risco e planejamos, semanalmente, as ações – diz o comandante Hernandes.

O tenente-coronel relata que existem reclamações frequentes de direções de escolas quanto a criminosos que se aproveitariam dos períodos de entrada e saída das instituições para cometer crimes. Entre os mais comuns, estão os roubos de telefone celular, assédio e abordagens de traficantes.

Alvos de criminosos

A professora Cleonice Fialho, diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Rocha, que fica na área central de Santa Maria, conta que o quadro funcional e de alunos sofre ¿de maneira crônica¿ com a insegurança pelo menos desde o ano passado. Ela estima uma média de três casos de assaltos por mês, seja contra alunos, funcionários ou professores, tanto da Escola Maria Rocha quanto do Instituto de Educação Estadual Olavo Bilac – as duas escolas estão localizadas na Rua Conde de Porto Alegre.

– Neste ano, não houve nenhum caso, mas recém começou o ano letivo. É evidente que precisamos de mais segurança. Já falamos com o comando, fomos ao Ministério Público, e a resposta foi de ações pontuais, pouco efetivas. Nos alegaram que a falta de efetivo inviabilizava atender o que pedíamos – relata Cleonice.

Segundo a professora, existia, até o fim de 2014, uma patrulha escolar, que, depois, transformou-se em patrulha comercial, e era essa que fazia as ¿ações pontuais¿. Como o objetivo era dar segurança ao comércio (como diz o nome), ela acredita que ações específicas são ¿muito bem-vindas¿.

Hernandes afirma que a operação é permanente e pensada a partir de tudo que chega até o comando – desde casos de crimes registrados na região das escolas até demandas das próprias direções.

– Procuramos atender, independentemente, da questão da localização. A presença da Brigada busca minimizar os casos de insegurança, seja por conta de tráfico de drogas, disputas entre gangues ou brigas. É um atendimento diferenciado buscando atender a todas as escolas, conforme disponibilidade de efetivo, em horários diversos.

E se houver greve?

Com a sinalização de greve a partir de hoje, é possível que a Brigada Militar replaneje as ações da patrulha escolar. Isso porque ainda não se sabe quantas escolas vão aderir à paralisação. Certo é que as ações continuam apesar disso, já que as escolas particulares permanecerão com aulas.