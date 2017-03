BLITZ: de 10 prédios públicos, só dois têm calçadas em boas condições e com acessibilidade

Santa Maria 27/03/2017 | 07h00 Atualizada em

A ausência de acessibilidade nos passeios públicos de Santa Maria, que deve ser discutida em audiência pública marcada para esta quarta-feira, é um problema que atinge quem deveria dar exemplo: os órgãos públicos municipais, estaduais e federais

O Diário fez uma blitz em 10 sedes de órgãos públicos e constatou que apenas dois têm rampas de acessibilidade e piso tátil simples (diferenciado com textura e cor para ser perceptível por pessoas cegas e com baixa visão).



Um dos problemas mais crítico é o acesso à Biblioteca Municipal, onde até existe uma rampa, mas a conservação é precária e não há piso tátil, o que dificulta a passagem de pessoas com deficiência, cerca de 20% da população da cidade.

Além da Biblioteca Municipal, outras sete sedes de órgãos públicos possuem más condições nos passeios públicos Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

Confira a situação dos passeios públicos das 10 sedes visitadas pela reportagem:

Prédios municipais



1) Biblioteca Municipal

– Tem rampa lateral de acesso ao prédio, mas a rampa que faz o acesso da rua para a calçada está em estado ruim. Não tem piso tátil

2) Prefeitura

– Tem rampa de acesso e piso tátil simples na calçada que leva à entrada principal, pela Rua Venâncio Aires

– A rampa junto à entrada da esquina das ruas Ângelo Uglione com Dr. Pantaleão está deteriorada

3) Restaurante Popular

– Tem uma rampa estreita e com inclinação alta e outra em estado ruim, ambas na Rua Dr. Pantaleão. Não tem piso tátil

4) Theatro Treze de Maio

– Tem rampa em boas condições na Rua Venâncio Aires. Não tem piso tátil

Prédios estaduais

5) Fórum

– Tem rampa e piso tátil simples, em boas condições

6) Ministério Público

– Tem rampa em boas condições. Não tem piso tátil

7) 4ª Coordenadoria Regional de Saúde

– Prédio do Centro, onde são entregues os medicamentos pelo SUS, na Rua André Marques, não tem rampas, e a calçada está em péssimo estado, com pedras soltas

Prédios federais

8) INSS

– Tem rampas de acesso pela Venâncio Aires e pela André Marques, ambas em boas condições. Não tem piso tátil

9) Procon/Defensoria Pública da União

– Tem rampas em boas condições nos acessos pela Rua Silva Jardim e pela Avenida Rio Branco. Não tem piso tátil

10) Justiça Federal

– Não tem rampa de acesso à calçada nem piso tátil

A responsabilidade de adequação das calçadas, segundo a prefeitura, é dos proprietários dos imóveis. Cabe ao órgão público a tarefa de fiscalizar se as normas de padronização são cumpridas ou não pelos moradores. Segundo o decreto municipal (030/2016), é estabelecida uma multa a quem descumprir as normas, conforme previsto no Código de Posturas do município.