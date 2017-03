Biblioteca e RU da UFSM não abrirão hoje por causa da paralisação

Protesto 15/03/2017 | 11h37 Atualizada em

Professores e técnicos-administrativos da Universidade Federal de Santa Maria paralisaram suas atividades nesta quarta-feira.



O ato tem como objetivo debater sobre as Reformas da Previdência. Além das aulas suspensas, a Biblioteca Central e o Restaurante Universitário (RU) não funcionam hoje.



De acordo com a assessoria de comunicação da Seção Sindical dos Docentes da UFSM (Sedufsm), desde às 7h30min a categoria estava no arco da universidade com panfletagem e conversas sobre o assunto.



Pela tarde, às 16h, será realizado um ato público na Praça Saldanha Marinho, que reunirá além dos docentes, professores estaduais e municipais, universitários e secundaristas.

Na quinta-feira, os serviços da biblioteca e R.U. voltam a funcionar normalmente.