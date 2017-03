Bandidos assaltam empresa de Santa Maria e roubam cofre. Mas havia uma "surpresa" dentro

Criminalidade 16/03/2017 | 10h25 Atualizada em



Os cinco assaltantes armados que invadiram a distribuidora Supergásbras, localizada no bairro Pé de Plátano, em Santa Maria, nesta quinta-feira, tiveram uma "surpresa" ao descobrir o que tinha dentro do cofre que eles roubaram.



Conforme a ocorrência registrada pela Brigada Militar na Delegacia de Pronto-Atendimento da Polícia Civil (DPPA), o crime ocorreu logo após a meia-noite desta quarta-feira. Os cinco renderam o vigilante e o amarraram. Depois, colocaram o funcionário em uma sala. Os bandidos fugiram levando um cofre e um celular. O vigilante conseguiu se desamarrar cerca de duas horas depois e chamou a Brigada Militar.



O cofre foi encontrado aberto na manhã desta quinta, no bairro Caturrita, próximo ao distrito de Santo Antão. Ao lado dele, esparramado no chão, os bandidos abandonaram o que havia dentro do cofre: café, leite em pó e açúcar, além de alguns envelopes da empresa e um HD externo.

– Não lidamos com dinheiro dentro da distribuidora. Trabalhamos com boleto e depósito. Em função da segurança, não recebemos mais nada em caixa. O cofre era usado para guardar café e açúcar – comentou um funcionário ligado à gerência da empresa que preferiu não ser identificado.