Banco de sangue faz mutirão de coleta de sangue neste sábado 

Doação 16/03/2017 | 11h20 Atualizada em

Neste sábado, o banco de sangue do Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) irá realizar uma ação para coleta de sangue. O doador precisa se deslocar até o Hemocentro Regional (Alameda Santiago do Chile, 35, perto do Fórum), das 8h ao 12h.



O objetivo é ampliar o número de doadores e garantir os estoques de sangue e plaquetas para atender as demandas. Já que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), pouco mais de 1% da população brasileira doa sangue.

O que é preciso para doar?

- Levar documento de identidade com foto

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam da autorização dos responsáveis)

- Estar em boas condições de saúde

- Pesar 50 quilos ou mais

- Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação

Impedimentos temporários

- Gripe ou febre

- Gravidez

- Ter feito tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses

- Ter tido exposição à situação de risco para a Aids (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas).