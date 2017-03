Banco alerta: funcionários de agência nunca pedem senha aos clientes

Fique atento 06/03/2017 | 18h01 Atualizada em

Depois de clientes do Banrisul terem caído em um golpe – quando pessoas se passaram por funcionários do banco e trocaram o cartão das vítimas –, o banco se manifestou.

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Segundo a assessoria de comunicação do Banrisul informou ao Diário nesta segunda-feira, o banco alertou que os funcionários que costumam ajudar as pessoas a realizar operações nos caixa eletrônicos nunca pedem a senha dos clientes, apenas orientam como fazer os procedimentos. Isso serve de alerta aos clientes do banco.

Ainda de acordo com o banco, qualquer pessoa que tenha sido lesada nesse tipo de situação deve denunciar o caso à polícia. A instituição informa que as imagens do circuito de segurança estão disponíveis às autoridades competentes para investigação.

Por fim, o banco alerta que os funcionários são identificados com crachás e que o serviço de orientação aos clientes é oferecido apenas durante o horário de expediente bancário.

Como funciona:

Pessoas usando crachás se passam por funcionários do banco. Ele oferecem ajuda para os clientes que vão usar o caixa eletrônico. Depois de fazer alguma operação para o cliente, eles trocam o cartão do cliente por outro, de outra pessoa e às vezes de outro banco.

Em Santa Maria, pelo menos duas pessoas foram vítimas deste golpe na semana passada. Os dois casos aconteceram com idosos que perceberam a troca de cartões depois de saírem das agências. Um caso aconteceu na agência da Praça Saldanha Marinho e outro na da Avenida Medianeira. Em um dos casos, a vítima foi lesada em R$ 2,4 mil.