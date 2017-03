Audiência pública debate sobre a adequação das calçadas da cidade

Acessibilidade 29/03/2017 | 19h53 Atualizada em

Uma iniciativa alinhavada durante audiência pública na sede do Ministério Público, na tarde desta quarta-feira, pode ser o primeiro passo firme para a efetiva implantação de acessibilidade nas calçadas de Santa Maria. O encontro foi realizado pelo promotor Fernando Barros, titular de um inquérito civil que investiga a falta de acessibilidade no município. O objetivo é começar a colocar em prática um programa que, até o momento, está só no papel, o Caminhe Legal.

O programa foi instituído por meio de Decreto Executivo no ano passado e prevê padronização dos passeios públicos com os devidos recursos de acessibilidade. Mas, um levantamento fotográfico feito pelos secretários de diligências do MP em meados de 2016 apontou que praticamente inexiste piso tátil de alerta (diferenciado com textura e cor para ser perceptível por pessoas cegas e com baixa visão) e piso direcional (instalado formando uma faixa que acompanha o sentido do deslocamento) nos passeios públicos da cidade, e que os rebaixos de calçadas nos locais de travessia de pedestres e nas esquinas, quando existem, são inadequados. Além disso, a maior parte das calçadas está em péssimas condições.

Rodrigo Décimo, presidente da Cacism, se candidatou a dar a largada no processo. A entidade vai chamar os ¿vizinhos¿, donos de estabelecimentos e condôminos que moram em edifícios na mesma quadra da Cacism, para uma reunião. A ideia é propor que a adequação das calçadas, que ficam entre a Praça Saldanha Marinho e a Rua André Marques, seja feita de uma só vez, com custo – que ainda será definido – dividido entre os moradores e lojistas. A execução deve ser feita sob a orientação e acompanhamento de profissional da Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana. Mas, a obra vai depender da aceitação das pessoas e empresários. Se tudo der certo, a quadra vai se tornar modelo para outras na área central.

– Legislação nós temos, e temos a necessidade, o que nos falta é executar – disse o promotor.

A próxima reunião foi marcada pela promotoria para o dia 11 de abril, às 10h.