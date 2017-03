Ativismo, arte e encontro de moradores movimentam a Praça do Rosário

Diário nos Bairros 26/03/2017 | 19h59 Atualizada em

Seja Caetano Veloso com sua Sampa – canção que compôs e cantou em 1978 para homenagear a cidade paulistana –, bem como Tom Jobim, que eternizou o instrumental Arquitetura de Morar, o encontro entre música e arquitetura já anunciava que tinha tudo para dar certo.

Em Santa Maria, o Projeto Rota Viva, uma parceria da banda Rotações e do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) quebraram a rotina pacata da Praça Hermenegildo Gabbi, popularmente conhecida como Praça do Rosário, na tarde deste domingo.

Idealizada em 2015, a primeira edição deste ano levou ao coração do Bairro Rosário manifestações artísticas e ativismo urbano. A ideia é fazer com que as pessoas se apropriem, ressignifiquem e resgatem, sobretudo, a sociabilidade das praças públicas.



– O objetivo é fortalecer os espaços públicos e incentivar as pessoas a se apropriarem, principalmente, daqueles que são menos ocupados. Também queremos incentivar a cultura, com bandas e cantores e seus sons autorais. Ao longo do ano, queremos ampliar as atividades para outros lugares da cidade – adianta a vice-presidente do IAB - Núcleo Santa Maria, Annelieze de Almeida Corrêa.



Annelieze ainda menciona que a promoção dessas ações também servem para chamar a atenção do Executivo. Desde que o evento foi anunciado e pedido licença junto à prefeitura, o poder público "olhou" para a praça, que foi limpa e recebeu a poda das árvores.



A próxima edição do Rota viva está prevista para o último domingo de maio, no Jockey Club de Santa Maria.

Música, arte e protagonismo social

A banda Rotações compartilhou o espaço com o cantor Tainan Guazina, banda Bueno, a participação de Clowns Crew e ainda recebeu debates com arquitetos do IAB.



Professores e estudantes do curso de Arquitetura da Ulbra, por meio da disciplina de Projeto Urbano 2, também organizaram atividades. Entre elas, um mural com informações históricas sobre o Bairro Rosário, varal de bilhetes em que a comunidade poderia deixar seu registro com críticas e sugestões para a praça. Quem interagia no espaço destinado à reflexão de temas como iluminação, policiamento e arborização, ainda ganhava mudinhas de plantas.

Teve também brechó, oficina de yoga, lanchinho vegano e desenhos para as crianças que visitavam o local.



– Isso (Rotaviva) é maravilhoso, traz mais segurança e chama a atenção dos governos – avalia a educadora física Fátima Fruet, 55 anos.

Mobilização e encontro de moradores

Foi o som das músicas da praça que atraiu um grupo de vizinhas do Bairro Rosário. Sentadas em cadeiras, entre um mate e outro, aproveitaram para relembrar o histórico do local e trazer à tona um antigo sonho da região: criar uma associação de moradores.



Helena Gabbi Faleiro, 72 anos, é filha do homem de deu nome à praça. Ela lembra que o pai, Hermenegildo Gabbi, tinha um armazém pela redondeza e muito contribuía para o progresso da região. A vizinhança contou ao Diário, que a mesma praça que já foi nominada de Clarimundo Flores, antigo jornalista da cidade e, depois, de Santa Terezinha – segundo os moradores, porque a área foi doada por uma mulher chamada Terezinha.

– Meu pai ficaria orgulhoso de ver a praça movimentada assim. Espero que continue com esses eventos – diz Helena, que mora por aquelas bandas desde criança.



– É o universo conspirando a nosso favor – acrescenta Iara Druzian, 65 anos, que também é moradora do Rosário há seis décadas.



