Associação de pais de vítimas critica vetos de Temer na Lei Kiss federal

Recém aprovada 31/03/2017 | 14h51 Atualizada em





Foto: Saulo Cruz / Câmara dos Deputados

O projeto de lei 2020/2007, conhecido como Lei Kiss federal, foi sancionado pelo presidente Michel Temer na quinta-feira e publicado hoje no Diário Oficial da União. A lei, que entrará em vigor daqui a 180 dias, foi aprovada com vetos, deixando de fora alguns pontos que eram bandeira de luta das associações de pais de vítimas da tragédia.

Assim que soube dos vetos, a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (Avtsm) divulgou uma nota de repúdio aos vetos (veja a íntegra abaixo).



A nova lei federal estabelece normas a serem seguidas por proprietários de estabelecimentos, autoridades públicas e profissionais, visando evitar tragédias como a da boate Kiss, que matou 242 pessoas em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria.

O QUE FICOU DE FORA DA LEI

1) COMANDAS

Um dos vetos de Temer é referente à proibição do uso de comanda para controle do consumo em casas noturnas. A intenção era trazer maior segurança em caso de incêndio. Temer afirmou que a proibição, "embora louvável", pode ser mais flexível, "preservando-se também peculiaridades setoriais, mercadológicas e eventuais mudanças tecnológicas".

2) RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DOS DONOS

A criminalização dos donos de estabelecimentos também foi retirada. Foi vetado o trecho que previa para os proprietários de estabelecimentos poderiam ter pena de detenção de seis meses a dois anos além de multa em caso de acontecimento como o incêndio. Temer justificou o veto dizendo que não há necessidade de criar um novo tipo penal, "de perigo abstrato", sem ter havido lesão concreta ou mesmo exposição a risco real. Na justificativa, o presidente acrescentou que a atual legislação penal já cobre o assunto.



3) CUMPRIMENTO DE NORMAS

Foi vetado também trecho que obriga os estabelecimentos o cumprimento de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) por parte de engenheiros e arquitetos, bombeiros militares, prefeituras e donos de estabelecimentos. Para Temer, "ao subordinar a atuação do Poder Público e sua competência legislativa a regulamentos ou normas técnicas expedidos por entidades privadas, os dispositivos ferem o princípio da legalidade e podem atingir a supremacia do interesse público, bem como incrementar o risco de conflito de interesses."

4) RESPONSABILIZAÇÃO DO GESTOR PÚBLICO

Outro trecho vetado foi o que estabelecia a ocorrência de improbidade administrativa a prefeitos e bombeiros que não cumprirem os prazos para emissão de alvará ou não fizerem as vistorias. De acordo com Temer, essa regra enquadraria "situações omissivas que fogem ao controle e governabilidade dos agentes, gerando ¿medidas desproporcionais e injustas".





O REPÚDIO

A Associação dos Familiares de Vìtimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (Avtsm) divulgou uma nota se posicionando em relação ao documento. "Tiraram a responsabilização, privilegiaram o lucro insano e permanece quase o mesmo", destaca um dos trechos da nota. Leia a íntegra

"É o desprezo à vida em favor da omissão e lucro.

Tiraram a responsabilização, privilegiaram o lucro insano e permanece quase o mesmo.

Um governo que se submete a pressões contrárias à segurança da sociedade não a representa.

Vetaram até o item que proibia cobrar por comandas somente na saída.

Quantos morreram na boate Kiss por causa das malditas comandas ?

Justificaram com a mais rasteira de todas as justificativas. Criaria ¿insegurança jurídica¿

E a segurança das pessoas?

Se ocorrer outra tragédia e pessoas morrerem, por situações de bloqueios físicos e seguranças, saberão quem foram os culpados.

Naquele breve menos de um minuto da Kiss, quando bloquearam a saída de jovens por causa das comandas¿ muitos jovens poderiam ter escapado com vida.

Irresponsável é pouco. Jogam com a vida por "insegurança jurídica"

A ganância é a razão que vem por trás dessas ações tímidas e fracas de governos que deveriam zelar por seus cidadãos. No mundo com respeito à vida, essa prática de cobrança ao final não existe e é causa de mortes onde ela ainda existe.

Retrocesso vem de retrógrados. Mortes de inocentes vem de irresponsáveis, não só de assassinos.

O governo federal e o governo gaúcho mais uma vez mostraram o quanto se importam com a população."