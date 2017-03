As 40 vagas do ProUni ainda disponíveis nas faculdades de Santa Maria

Ensino Superior 13/03/2017 | 17h04 Atualizada em

Os candidatos que estão na lista de espera de uma vaga pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até amanhã para levar a documentação solicitada às instituições de Ensino Superior.



Em Santa Maria, três instituições têm vagas remanescentes, em bolsas integrais e parciais: Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma), o Centro Universitário Franciscano (Unifra) e Faculdade de Ciências da Saúde (Sobresp).

Veja como estava a lista de espera de cada instituição até as 16h de hoje:



Fadisma

Bolsas integrais: Ciências Contábeis (2)

Unifra

Bolsas integrais: Administração – Diurno (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Biomedicina (1), Ciências Contábeis (3), Direito – Diurno (2), Enfermagem (1), Farmácia (1), Fisioterapia (1), Medicina (2), Nutrição (1), Odontologia (2), Psicologia (1) e Publicidade e Propaganda (1)

Sobresp

Bolsas parciais: Administração (7) e Psicologia (12)



O resultado da lista de espera está disponível desde sexta e pode ser consultado nas próprias instituições. O candidato que constar na lista deve apresentar à instituição os documentos que comprovem as informações prestadas na ficha de inscrição. Cabe ao estudante averiguar os horários e o local em que isso deve ser feito. A documentação necessária pode ser verificada no site do ProUni.



A lista de espera do ProUni será usada pelas instituições de ensino na convocação de candidatos para preenchimento de bolsas eventualmente não ocupadas. As instituições recebem a classificação dos estudantes por curso e turno, segundo as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016.

Escola aguarda conclusão de obra e segue sem quadra de esportes



O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas e comunitárias de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. Neste semestre, foram ofertadas 214.242 bolsas.