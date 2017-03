Artista de São Sepé transforma sucata em móveis e objetos

Região 25/03/2017 | 11h36 Atualizada em

Quem nunca se perguntou o que fazer com aquela guarda de cama antiga, resto de ferro, ou qualquer outro objeto de metal ou ferro que está ocupando espaço em casa? Para Anderson Correia Neves, conhecido em São Sepé como Chiquinho Neves, esses materiais têm destino certo. Com restos de ferro, que muitos consideram entulho ou sucata, ele faz bancos, churrasqueiras, maquetes, horta e até troféus.

Com sobras de materiais de seus trabalhos, o serralheiro faz objetos de decoração e arte. O que antes era hobby, passou a ser mais uma fonte de renda. Chiquinho conta que tudo começou por pura curiosidade. Ele trabalhou por duas décadas em uma empresa que fabricava portas e janelas de ferro. Lá, ele aprendeu a manusear as máquinas e descobriu que tinha um dom.

Ex-bancário é indiciado por aplicar golpe milionário e lesar 400 pessoas



– Um dia, eu estava em casa, sentado, pensando no que fazer para passar o tempo. Foi então que eu vi uma guarda de cama de ferro antiga e fiz um banco. Desde então, comecei a construir objetos com restos de materiais de meus trabalhos – conta, com orgulho.O serralheiro e artesão trabalha sozinho há cinco anos, e faz todo tipo de serviço com ferros, como carrocerias de caminhão, portas, janelas, cadeiras, bancos, maquetes e objetos de decoração.

Nada se perde

Foto: Pedro Corrêa / O Sepeense

Chiquinho já produziu troféus de rodeio e do Carnaval de São Sepé e, também, os anjos que enfeitaram a Praça das Mercês no Natal 2016. Tudo com sucata. Todo material pode ser reaproveitado, desde globos de luz a pedaços de ferros e latas.

Além de criatividade, Chiquinho tem também muita força de vontade. Segundo ele, é preciso determinação, fé, humildade e persistência para conquistar os objetivos. Seu sonho é participar do quadro Mandando Bem, do programa global Caldeirão do Huck, que seria uma oportunidade de expandir seus negócios e trabalhar melhor, pois sua oficina funciona ao ar livre. Nos dias de chuva, é impossível trabalhar.

Santuário de Fátima, em Cruz Alta, terá missas todos os dias



Mesmo com as dificuldades, Chiquinho leva a vida com um sorriso no rosto, e é feliz por trabalhar com o que ama:– Acordo às 5h30min, arrumo tudo e começo a trabalhar, mas trabalho feliz. Gosto de fazer isso, afinal, quem quer fazer alguma coisa, acha jeito.

Foto: Pedro Corrêa / O Sepeense

Junto com a satisfação em fazer o que gosta, o serralheiro também preza pela confiança de seus clientes. As encomendas devem ser feitas, no mínimo, com dois meses de antecedência, para que o artista consiga fazer tudo conforme o gosto do cliente.

Chiquinho diz que aprendeu muito nas dificuldades. Após a morte da mãe, ele se dedica a cuidar do pai, que é cego, junto com a esposa. Mesmo com as adversidades, o artista tem esperança e acredita que o trabalho, o amor e a união superam qualquer obstáculo.

*Pedro Corrêa / O Sepeense