Armados e com máscaras, ladrões assaltam posto de combustíveis em Santa Maria

Criminalidade 14/03/2017 | 09h46 Atualizada em

Um posto de combustíveis foi assaltado na Faixa Nova de Camobi (BR-287), em Santa Maria. Dois homens teriam cometido o crime por volta das 3h de hoje.

Segundo informações da Brigada Militar, dois homens armados com pistola e usando máscaras invadiram o Posto Santa Lúcia durante a madrugada. No local, havia duas pessoas. Conforme a ocorrência, uma delas foi amarrada e feita refém enquanto a dupla praticava o crime. As vítimas não sofreram outras agressões físicas. Os criminosos levaram produtos da loja de conveniência e celulares.

A proprietária do estabelecimento lamenta o ocorrido e alerta para a insegurança que o bairro tem sofrido.

– Nos últimos tempos, a região de Camobi está sendo bastante atingida por esse tipo de roubo. Esse é o único posto que fica aberto durante a noite no bairro, mas, depois do assalto, há a possibilidade de fecharmos nesse horário.

Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. A Polícia Civil investiga o caso.