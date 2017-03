Apostador de Santa Maria ganha mais de R$ 1,5 milhão na Lotomania

Novo milionário 29/03/2017 | 08h54 Atualizada em

Um apostador de Santa Maria é o mais novo milionário do país. O sortudo (ou sortuda) levou mais de R$ 1,5 milhão em uma aposta de loteria. Ele acertou sozinho os 20 números da Lotomania, no sorteio realizado nesta terça-feira, pela Caixa Econômica Federal.



O apostador escolheu 50 números, em um bilhete de R$ 1,50, e faturou o prêmio máximo de 20 acertos no concurso 1748. Os números do sorteio, realizado no Caminhão da Sorte, em Suzano, São Paulo, foram 01, 04, 05, 06, 13, 14, 27, 37, 38, 44, 47, 50, 61, 72, 77, 79, 84, 93, 94 e 98.

Conforme a assessoria da Caixa Federal, a aposta foi feita na lotérica Casa Feliz, localizada na Avenida Rio Branco.