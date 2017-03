Após tentativa de latrocínio, jovem é pego pela polícia

Flagrante 23/03/2017 | 21h57 Atualizada em

Um jovem foi preso, nesta quinta-feira, em Santa Maria, pouco depois de esfaquear um homem de 41 anos. Ele é suspeito de tentativa de latrocínio.

De acordo com informações da Polícia Civil, equipes da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos e Capturas (Defrec) faziam diligências na Vila Oliveira, próximo do Residencial Lopes, na tarde desta quinta-feira. Foi quando os policiais encontraram um homem de 41 anos, ferido por uma facada no pescoço. O homem não conseguia falar, por causa do ferimento.

Depois de chamar pelo Samu, os policiais saíram em busca de suspeitos para o crime. Eles roubaram uma máquina de cortar grama. Um jovem, de 18 anos, tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. Ele foi preso em flagrante e levado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm). O outro suspeito ainda não foi encontrado.