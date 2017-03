Após colisão, carros derrubam portão de residência em Santa Maria

Trânsito 27/03/2017 | 17h11 Atualizada em

Um acidente na manhã desta segunda-feira, em Santa Maria, causou transtornos para moradores de uma casa, no Bairro Salgado Filho. O pátio da casa foi invadida por dois veículos que destruíram o portão. O acidente aconteceu na esquina das ruas Francisco Brochado da Rocha e André da Rocha, por volta das 7h.

Segundo um dos moradores (que não quis ser identificado), ele e a mulher acordaram com o barulho do choque dos veículos no portão da residência. Ao saírem para o lado de fora,eles viram que o portão havia sido derrubado.

Foto: Arquivo pessoal

– Este é o segundo acidente este ano, mas nos 6 anos em que moramos aqui, já foram mais de 10 casos. Uma vez, uma senhora chegou a cair do veículo por conta da colisão. Já tivemos que arrumar o nosso muro por diversas vezes – conta o morador.

De acordo com a família, uma caminhonete Strada trafegava pela Rua Francisco Brochado da Rocha e um Gol passava pela Rua André da Rocha. Na esquina, os veículos colidiram. Com o impacto da batida, foram parar em cima da calçada e chegaram a derrubar o muro e danificar o portão.

– Acredito que as pessoas não saibam que ali (na Francisco Brochado da Rocha) não é preferencial. Os motoristas acabam passando reto e aí acontecem as colisões – comenta.

O morador diz que há placas de sinalização no local, mas que algumas árvores estão atrapalhando a visão dos motoristas. Segundo ele, alguns vizinhos já teriam entrado em contato com a prefeitura, solicitando mais medidas de sinalização da via.

O que diz a prefeitura

Por meio de sua assessoria de comunicação, a prefeitura informou que uma equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana fará vistoria nas duas ruas para verificar a sinalização. Depois, será feita uma análise técnica com as necessidades do cruzamento. Caso o problema esteja relacionado às árvores, será solicitado à Secretaria de Meio Ambiente a poda dos galhos. Se for necessário sinalização horizontal, o serviço ficará a cargo da Secretaria de Mobilidade Urbana.