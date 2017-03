Após assalto, ladrão sai atirando pela rua, rende idoso e obriga mototaxista a fugir com ele

Criminalidade 15/03/2017 | 16h41 Atualizada em

Um ladrão provocou uma grande confusão e levou medo aos moradores, estudantes e trabalhadores do bairro Tancredo Neves, na tarde desta quarta-feira.



Conforme apuração do Diário, que esteve no local logo após o fato, tudo começou com o assalto a um mercado. Por volta das 15h, o bandido que estava de capacete, chegou ao Mercado Pillar, na Rua Milton Mendonça de Souza.

Assalto foi por volta das 15h, em um mercado que fica próximo da Avenida Paulo Lauda Foto: Gabriela Perufo / NewCo DSM

Ele entrou no mercado e apontou a arma contra os funcionários do estabelecimento. O assaltante fez os caixas colocarem o dinheiro – mais de R$ 300 – em uma sacola de plástico e fugiu na moto, que seria roubada.

Após andar poucos metros, o assaltante caiu da moto. Conforme testemunhas, ele viu o proprietário do mercado correndo, a pé, e atirou contra ele três vezes, mas não acertou ninguém. O bandido seguiu correndo até chegar à Avenida Paulo Lauda, a principal da Tancredo Neves. Moradores contaram que ele estava com a perna machucada, sangrando.

– Eu acho que ele se assustou quando me viu correndo. Talvez tivesse pensado que eu estava armado, não sei. Quando ele me viu, começou a atirar. Eu fiquei atrás da árvore e ainda bem que ele não me acertou – disse o proprietário.

Na Avenida Paulo Lauda, o ladrão rendeu um idoso de 62 anos que estava perto do seu carro, no estacionamento do posto de saúde. O idoso contou à reportagem que aguardava sua mulher, que estava em atendimento no posto, quando foi ameaçado pelo assaltante:



– Ele chegou mostrando a arma apontou a arma para mim e disse: "entra no carro e liga o carro". Eu puxei a chave da ignição e saí correndo. Foi quando ele disparou um tiro. Nem vi para que lado foi – relata o idoso.

Em seguida, um mototaxista que passava pela avenida levando um passageiro foi rendido pelo assaltante, que apontou a arma e obrigou o passageiro a descer. Depois, ele subiu na moto e fugiu.

A moto - que seria roubada - que o assaltante pilotava antes de cair e fugir a pé Foto: Gabriela Perufo / NewCo DSM

Os pais que buscavam os filhos na Escola Paulo Lauda (ao lado do posto de saúde) viram o homem correndo e ouviram os disparos. Muitas pessoas ficaram assustadas com a cena.

A Brigada Militar foi avisada e está fazendo buscas no local.