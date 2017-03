Aplicativo criado em incubadora busca apoio para ampliar doação de sangue

Financiamento coletivo 24/03/2017 | 15h10 Atualizada em

O Hemotify, aplicativo que ajuda da hemocentros na busca por doadores de sangue, abriu, no Catarse – plataforma de financiamento coletivo –, uma proposta de financiamento coletivo para viabilizar sua sustentação e chegar a mais cidades.

Foto: Jean Pimente / Agencia RBS

Disponibilizado de forma gratuita para os usuários, ele já chegou a sete cidades, tendo como fôlego o trabalho e o dinheiro dos sócios da empresa, que são alunos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Na tentativa de obter recursos de empresas apoiadoras, para, assim, viabilizar o uso por outros hemocentros no Estado e no país, os idealizadores do Hemotify deram de cara com o muro da burocracia, já que precisam de um CNPJ para isso.

Para que o ânimo não se esgote (o aplicativo está em funcionamento desde a metade do ano passado), assim como a boa sorte, pedem apoio da população, que pode colaborar com qualquer valor por meio da plataforma. Quem ajudar recebe agrados, que variam de agradecimentos na página que o Hemotify mantém no Facebook, adesivos e até camisetas.

– As empresas só topam apoiar se a gente emitir nota fiscal, e nós não conseguimos fazer isso ainda. Demos entrada no processo, mas é demorado, e não gostaríamos que as negociações com outros hemocentros emperrassem por conta disso. Pode ser fatal para a empresa – relata Gabriel Branco, responsável pelo marketing do Hemotify.

Assim, o apoio da comunidade é uma ferramenta de sustento e fomento para a startup até que, enfim, torne-se empresa com CNPJ, o que vai possibilitar as parcerias com as empresas, que terão a sua marca divulgada no aplicativo. É daí que sairão os recursos que sustentarão a empresa.

Até agora, três empresas auxiliam de alguma forma o Hemotify: Imobiliária Morcelli, Toca Audiovisual e Vox Haus. O aplicativo já conta com mais de 1.300 pessoas cadastradas.

COMO FUNCIONA



O app é vinculado ao Facebook, por meio de cadastro no site Hemotify Conectar para Salvar Vidas. O processo não leva 10 segundos. Com a página na tela, o interessado clica em ¿Quero ser um doador¿, momento em que se abre uma janela para que sejam digitados o login e a senha do Facebook. Superada a etapa, será necessário dizer qual o seu tipo sanguíneo e a cidade onde o cadastrado mora. Pronto! A partir daí, toda vez que o hemocentro mais próximo precisar de doadores de determinado tipo de sangue, os cadastrados receberão uma notificação via Facebook.

O aplicativo surgiu na Incubadora Tecnológica de Santa Maria (ITSM), e a estrutura da empresa deve se transferir para a Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM (Agittec).