Apesar do indicativo de greve, primeiro dia de aula foi de movimento normal nas escolas estaduais de Santa Maria

A segunda-feira que marcou um típico dia de o retorno do ano letivo nas escolas estaduais de Santa Maria: vai e vem de alunos, pais e motoristas de transporte escolar em frente às instituições e professores de um lado para o outro.



Apesar do indicativo de greve para as escolas estaduais, em assembleia regional do Cpers/Sindicato, na última sexta-feira, movimento foi considerado normal:



– Aqui tivemos o quadro o completo, a chamada normal com presença dos alunos. Como não tem nada decidido, aguardaremos a assembleia de quarta-feira – informou a diretora da Escola Estadual Edson Figueiredo, Lucimara Rosa da Costa.



O receio de alguns pais é que, se aprovada, a paralisação prejudique o ensino. Mas, ainda assim, não deixaram de levar os filhos às escolas.

O operador Adriano da Silva, 43 anos, teme que já na quarta-feira, o filho Henrique, de 13 anos, encontre as salas de aula fechadas. Contudo, diz entender a necessidade dos professores.

– O ano passado teve greve o ano todo, isso acaba prejudicando o aprendizado. Queria até trocar o guri de escola, mas ele não quis, porque já está no último ano (do Ensino Fundamental). Por outro lado, entendo os professores. Já pensou tu trabalhar o mês inteiro e não receber?

A possibilidade de greve refletiu na rotina do motorista de uma van escolar, Ronaldo Vidal, 53 anos. Mesmo com o veículo lotado, ele não reviu antigos passageiros:



– Pra mim está bom, a van lotada. Mas "perdi" um monte de criança do ano passado pra cá. Fiquei sabendo que os pais trocaram com medo da greve.

De acordo com o 2º núcleo do Cpers/Sindicato, a assembleia geral dos educadores e funcionários da rede estadual está marcada para esta quarta-feira, em Porto Alegre.



