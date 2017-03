AO VIVO: TJ decide se réus do caso Kiss vão a júri popular

Caso Kiss 22/03/2017 | 15h07 Atualizada em

Começou na tarde desta quarta-feira, por volta das 14h, a sessão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado (TJ) que decidirá se os quatro réus do processo criminal do casso Kiss vão ao Tribunal do Júri.

Foto: TJRS / Divulgação

Tribunal de Justiça decide hoje se réus do Caso Kiss irão a júri popular



A sessão começou por volta das 14h, e um ônibus de familiares e amigos de vítimas da tragédia saiu de Santa Maria para acompanhar a decisão, na capital. Apesar de a sessão ser aberta ao público, o salão encheu e muitas pessoas acompanham do lado de fora do espaço. Três desembargadores devem tomar a decisão. Acompanhe ao vivo a cobertura feita pelo Twitter do Tribunal de Justiça:

