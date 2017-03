Anvisa determina reajuste de até 4,76% nos medicamentos

Saúde 26/03/2017 | 15h00 Atualizada em

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) definiu os percentuais de aumento dos preços de remédios, que serão aplicados a partir de 1º de abril. Segundo informações do G1 e do jornal O Globo, a determinação tem base na inflação de fevereiro, divulgada pelo Instituto Brasileito de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao contrário do que ocorreu em 2016, quando o governo informou uma única faixa de reajuste de até 12,5%, desta vez existem outras duas faixas, de medicamentos genéricos e os demais. Genéricos estão no grupo de remédios com reajuste superior, e medicamentos com patente, na outra ponta.



Conforme a determinação, os remédios patenteados poderão ser reajustados em até 4,76%. Os genéricos e que não exigem prescrição sofrerão um ajuste de até 1,36%. Os demais medicamentos terão índice de aumento de 3,06%.

A sociação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) destaca que a média dos reajustes está abaixo da inflação, fato que vem se repetindo desde 2005, com exceção de 2016. Os reajustes levam em conta o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) e fatores de produtividade e de concorrência apontados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed).