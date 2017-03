Amigos vão percorrer 5 mil quilômetros de Fusca até o Chile

Aventura 17/03/2017 | 20h43 Atualizada em

Muito além do cinema, o Herbie, um dos fuscas mais famosos do mundo, não é o único que conquista corações. Em Santa Maria, os fuscas (ainda) não falam, mas são cheios de personalidade.



Quem são os personagens que fazem o Park Tupã acontecer



São tão adorados que foram escolhidos para uma viagem de quase 5 mil quilômetros de ida e volta. Os Fusqueiros, um grupo formado por 14 amigos amantes do veículo, vão partir, em uma viagem de Santa Maria até Santiago, no Chile, na próxima segunda, dia 20. Com 7 fuscas, os amigos vão sair do Rio Grande do Sul, passar pela Argentina e chegar ao destino, no Chile.



Clique na imagem abaixo para saber mais sobre a aventura.

Foto: Lucas Amorelli, Diário de Santa Maria