Alunos homenageiam escola pelo aniversário de 112 anos em Santa Maria

As celebrações pelos 112 anos do Colégio Franciscano Sant¿Anna, comemorados em 4 de março, começaram ainda na sexta. À tarde, cerca de 380 alunos do 1°, 2°, 3° e 4° anos foram para frente da escola para a apresentação En(canto) ao Sant¿anna.



Acompanhados pela professora de música Jane Carlos, os pequenos entoaram canções que homenageavam a escola, seguido do tradicional Parabéns. Orgulhosa, a estudante do 3º ano Marina Trindade falou sobre a escola:



– Aqui, faço muitas coisas que gosto, como aulas de educação física, informática e cálculos. O Sant¿Anna merece tudo isso.



Durante o ato, professores ressaltaram a importância do colégio e das tantas histórias que já se passaram na instituição. A ação chamou a atenção de quem passava pela rua. Carros buzinavam, e muitas pessoas paravam para aplaudir.



– Já iniciamos o ano letivo com essa atividade para vivenciar a paz e o bem e valores como: acolhida, fraternidade e respeito – diz a coordenadora pedagógica dos anos iniciais, Clarissa Lorenzoni.



A missa em homenagem ao aniversário da escola ocorre às 19h30min de sábado, na Igreja Nossa Senhora de Fátima.