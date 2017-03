Alunos do Fátima fazem abraço coletivo para comemorar aniversário da instituição

Vida longa 01/03/2017 | 19h35 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

De mãos dadas, os alunos do turno da tarde do Colégio Fátima começaram a se organizar ao redor do colégio, por volta das 16h desta quarta-feira. Os rostinhos empolgados demonstravam o quanto a data é importante: os 65 anos da escola. Os braços se esticaram, e o abraço simbólico foi entregue à instituição. Em seguida, as crianças cantaram Parabéns a Você desejando ao colégio muitas felicidades e muitos anos de vida.

Quem pretende fazer parte do futuro da escola, por muitos anos, é a pequena Laura Parnow dos Santos, 9 anos, que está no 4º ano do Ensino Fundamental e estuda no Fátima desde os 2 anos de idade:

– Este é o primeiro colégio em que estudei e gosto muito daqui. Espero que eu não precise trocar de escola, mas, se eu tiver que ir para outro lugar, tenho certeza que vou sentir saudade e ter lembranças muito boas, porque aqui é um ótimo lugar.

Ricardo Heming Schneider, 10 anos, estuda no Fátima há um ano e diz que quer continuar no colégio por muito mais Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

O estudante Ricardo Heming Schneider, 10 anos, que está no 5º ano, entrou na escola no ano passado, mas diz que gosta muito do colégio e, principalmente, dos amigos que fez. Ele disse que as atividades de comemoração aos 65 anos do Fátima foram muito legais e comentou que quer celebrar muitos anos mais da escola.