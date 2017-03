Alunas envolvidas em agressão à colega são transferidas de instituição

Violência 21/03/2017 | 12h15 Atualizada em

O Instituto Federal Farroupilha de São Vicente do Sul encaminhou a transferência das alunas envolvidas no caso de agressão a uma colega, uma adolescente de 15 anos, ocorrido no domingo, dia 12 de março.

A direção geral do campus publicou uma nota de esclarecimento, informando que, após tomar conhecimento do caso, abriu um processo disciplinar para apuração da conduta dos envolvidos. Como noticiado anteriormente, o Conselho Tutelar do município foi acionado para acompanhar o trabalho realizado pela instituição, já que o caso envolvia estudantes menores de idade.



Adolescente é agredida e ameaçada por colegas em São Vicente do Sul



De acordo com a nota, a comissão disciplinar ouviu todos os envolvidos no caso – quatro adolescentes com idades entre 15 e 16 anos e um jovem. Foi estabelecido que os alunos que haviam praticado as agressões perderiam o direito à moradia estudantil disponibilizada pelo campus. Além disso, a comissão fez o pedido de transferência das três alunas envolvidas.

– A comissão ouviu todos os alunos que estavam presentes no dia do ocorrido e, a partir disso, determinou os encaminhamentos dos envolvidos – relatou o diretor geral do campus, Deivid Dutra de Oliveira.

Motorista bêbado e sem carteira atropela três pessoas em Cruz Alta



Após ouvir os alunos, a comissão disciplinar esclareceu que três adolescentes participaram das agressões à vítima. Além dessas, outros dois estudantes do campus – um adolescente e um jovem – estavam presentes no momento das agressões. Entretanto, os dois não teriam agredido a estudante. O diretor geral informou que as adolescentes já realizaram a transferência da instituição.

Segundo Oliveira, a aluna agredida já voltou para a instituição para assistir às aulas, mas a direção ainda não conseguiu conversar com ela. A nota salienta que a direção geral do campus "prestou e continua prestando todo o atendimento à estudante agredida, reafirmando o compromisso de zelar por todos os estudantes vinculados a esta instituição de ensino".

O caso

Conforme ocorrência policial, registrada pela mãe da vítima, a menina foi convidada por uma colega para ir até o centro da cidade. Ao chegarem lá, as duas encontraram com outros adolescentes, também alunos da instituição, que começaram a discutir. As três meninas levaram a adolescente até uma rua menos movimentada e passaram a agredi-la com socos, tapas, chutes e puxões de cabelo.

A vítima afirmou, em depoimento, que as colegas a fizeram ajoelhar no chão durante as agressões. Em seguida, a ameaçaram para que ela não fizesse uma denúncia. Aos policiais, a adolescente contou que já havia recebido agressões verbais por parte desse mesmo grupo, nas dependências do Instituto.