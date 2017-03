Adolescentes são apreendidos com arma e drogas em Caçapava do Sul

Criminalidade 27/03/2017 | 10h53 Atualizada em

Dois adolescentes de 15 anos foram apreendidos em Caçapava do Sul com uma arma de fogo e drogas na madrugada desta segunda-feira. Junto com eles estava um jovem, de 19 anos.

Segundo informações da Brigada Militar, o trio estava no centro da cidade quando foi abordado. Quatro papelotes de cocaína e um de maconha foram localizados junto com o adolescente. Com a garota, foi encontrada uma arma de fogo. A dupla estava com cerca de R$ 663 reais.



O jovem não foi encontrado com nada e disse aos policiais que não tinha conhecimento das drogas e da arma que estavam com os adolescentes. Ele não foi preso. Os adolescentes foram apreendidos e entregues aos pais.