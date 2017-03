Adolescentes encapuzados assaltam farmácia em Santa Maria 

Criminalidade 28/03/2017 | 10h00 Atualizada em

Uma farmácia foi assaltada na tarde de segunda-feira, no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Maria. Dois adolescentes foram apreendidos depois do crime.

De acordo com informações da Brigada Militar (BM), a dupla e outros dois (as idades não foram informadas) usavam capuz e invadiram a Tchê Farmácias, de onde levaram dinheiro (valor não informado), por volta das 16h. Um deles estava com uma arma de fogo. Dois garotos, de 15 e 17 anos, foram apreendidos e confessaram aos policiais a participação no crime.

Os outros dois assaltantes ainda não foram localizados. Os adolescentes foram entregues aos pais.