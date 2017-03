Adolescente transexual é vítima de difamação em rede social

Santiago 17/03/2017 | 10h51 Atualizada em

A Polícia Civil de Santiago vai investigar um caso de difamação ocorrida nas redes sociais. O caso envolve uma adolescente de 15 anos que estaria sendo agredida verbalmente por uma mulher no Facebook.

De acordo com ocorrência registrada ontem pela mãe da adolescente, as postagens difamatórias começaram em fevereiro deste ano. Uma mulher (que não teve a identidade confirmada pela polícia) seria a autora das agressões, que seriam motivadas devido a adolescente ser transexual. Conforme a polícia, a família já entrou com processo para a troca de nome da menina.

As investigações do caso ficarão a cargo do Cartório de Proteção à Criança e ao Adolescente de Santiago. Conforme o delegado João Carlos Brum Vaz, responsável pelas investigações, foi instaurado procedimento para apuração do caso e, até agora, ninguém foi ouvido.